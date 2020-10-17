Новости шоу-бизнеса

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В России снова выявили за сутки более 15 тыс. случаев коронавируса


11:08
В России снова выявили за сутки более 15 тыс. случаев коронавирусаФото: smi2.net

За минувшие сутки общее количество зараженных коронавирусом в России вновь увеличилось более чем на 15 тыс. человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности в РФ зарегистрировано уже 1 млн 399 тыс. 334 инфицированных COVID-19.

По официальным данным, за последний день в 84 регионах России было зафиксировано 15 099 положительных тестов на коронавирус, в том числе, 4 610 - в Москве.

Увеличение темпов суточного прироста выявленных случаев COVID-19 наблюдается в России с начала осени. В течение сентября показатели с 5 тыс. возросли до 10, а еще через две недели достигли 15-тысячной отметки.

За минувшие сутки в РФ были признаны вылечившимися 5 377 человек. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зафиксировано 185 летальных исходов.

В Петербурге за последний день выявили 674 зараженных, в Подмосковье - 460, в Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях - 289, 288 и 243 соответственно. Более двухсот положительных тестов также зафиксировали на территории Красноярского края, в Воронежской и Архангельской областях, Ханты-Мансийском АО.

Ранее был назван еще один фактор, способный резко повысить риск смерти при COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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