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Назван еще один фактор, способный резко повысить риск смерти при COVID-19
17.10.2020 20:04
Фото: prozhelezu.ru
Британские ученые оценили риск смерти при заболевании коронавирусом и гриппом одновременно.
Исследование проводилось в Ливерпульском университете. Отчет с выводами специалисты опубликовали на ресурсе bioRxiv.
В Ливерпуле пришли к выводу, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 увеличивает риск летального исхода в шесть раз. Свои догадки ученые подтвердили, проведя эксперимент на лабораторных животных.
Как отмечается в отчете, течение COVID-19 оказалось гораздо более тяжелым у мышей, которых последовательно заражали гриппом и коронавирусной инфекцией. По мнению исследователей, негативное воздействие на организм обусловлено одновременной циркуляцией нескольких патогенов.
Ранее академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о том, что может значительно повысить риск тяжелого течения коронавируса и угрозу летального исхода.
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