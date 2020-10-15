Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19
11:29
Фото: rollingstone.com
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 15 150, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Новые эпизоды заражения регистрировались в 85 регионах страны. В общей сложности за период с начала пандемии в нашей стране было выявлено уже 1 369 313 случаев заражения COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировано в Москве - 5 049 человек. Показатель стал самым высоким с 12 мая, когда медики зарегистрировали 5 392 положительных теста на коронавирус.
В столице за последние сутки скончались 54 человека с подтвержденным диагнозом. В общей сложности в Москве число жертв инфекции уже достигло 5 850. В России за время пандемии умерло 23 723 пациентов, 232 из них - за минувший день.
В Петербурге за день выявили 647 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 448, в Ростовской и Нижегородской областях - 285. Более двухсот зараженных были зарегистрированы за тот же период в Воронежской и Свердловской областях, а также на территории Красноярского края.
Ранее академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о том, что может значительно повысить риск тяжелого течения коронавируса и угрозу летального исхода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|