Новости шоу-бизнеса

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В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19


11:29
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19Фото: rollingstone.com

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 15 150, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Новые эпизоды заражения регистрировались в 85 регионах страны. В общей сложности за период с начала пандемии в нашей стране было выявлено уже 1 369 313 случаев заражения COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировано в Москве - 5 049 человек. Показатель стал самым высоким с 12 мая, когда медики зарегистрировали 5 392 положительных теста на коронавирус.

В столице за последние сутки скончались 54 человека с подтвержденным диагнозом. В общей сложности в Москве число жертв инфекции уже достигло 5 850. В России за время пандемии умерло 23 723 пациентов, 232 из них - за минувший день.

В Петербурге за день выявили 647 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 448, в Ростовской и Нижегородской областях - 285. Более двухсот зараженных были зарегистрированы за тот же период в Воронежской и Свердловской областях, а также на территории Красноярского края.

Ранее академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о том, что может значительно повысить риск тяжелого течения коронавируса и угрозу летального исхода.

Автор: Злата Богатова

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