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Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе


15.10.2020 18:03
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусеФото: today.kg

Как рассказал во время пресс-конференции академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто, у пациентов с лишним весом в семь раз выше риск тяжелого течения коронавируса. По словам эксперта, при ожирении угроза летального исхода возрастает почти в девять раз.

Кроме того, негативным фактором может считаться и дефицит витамина D, отметил Евгений Шляхто.

Руководитель НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов также сообщил о том, как протекает коронавирус у пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. По его словам, такие патологии не повышают риск заражения, однако чреваты последствиями. В частности, после инфицирования риск госпитализации повышается примерно в шесть раз. При этом угроза летального исхода возрастает в 12 раз.

Бойцов пояснил, что сердечно-сосудистые недуги сейчас встречаются практически у каждого третьего пациента, которого доставляют в больницу с COVID-19. Такие болезни являются наиболее распространенной патологией у зараженных коронавирусом, ведь в основном это люди пожилого возраста.

Согласно последним официальным данным, за последние сутки в России было выявлено еще 13 754 человек, инфицированных коронавирусом. Днем ранее прирост составил 14 231 случай инфицирования. Показатели выявления COVID-19 начали расти с сентября, и в течение месяца число новых пациентов, которые ежесуточно регистрируются с заражением COVID-19, достигло 10, а потом и 14 тысяч, установив антирекорд в минувшую среду, 14 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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