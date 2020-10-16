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The Guardian сообщила, зачем отравили Навального
16.10.2020 20:27
Фото: smi2.net
Нападение на оппозиционера Алексея Навального было совершено лишь для того, чтобы он как можно быстрее покинул Россию.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет сегодня The Guardian.
В публикации отмечается, что выбор отравляющего вещества "Новичка" не был случайным. ФСБ, которая якобы причастна к этому инциденту, сейчас может контролировать разнообразные яды, и многие из них являются засекреченными. Алексея Навального, если бы это было необходимо, могли убить. Но нападение совершалось лишь для того, чтобы заставить оппозиционера покинуть Россию.
Авторы The Guardian отмечают, что их источники назвали ответственной за отравление Вторую службу ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). По мнению информаторов, операция представляла собой "недвусмысленное предупреждение", чтобы Навальный уехал за пределы страны.
Ранее в американской газете The New York Times появилась версия о том, что российский блогер и оппозиционер мог быть "отравлен дважды". Кроме того, в зарубежных СМИ уже пытались сравнивать госпитализацию Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии, которое произошло около пяти лет назад.
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