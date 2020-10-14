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NYT: Навального «отравили дважды»
14.10.2020 22:38
Фото: voskhodinfo.su
Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный мог быть "отравлен дважды", пишет The New York Times.
Авторы американской газеты ссылаются на источники в спецслужбах ФРГ.
Как утверждается в публикации The New York Times, отравляющее вещество "Новичок", использованное при отравлении Алексея Навального, могло быть растворено в горячем напитке. Вместе с тем, следы токсического средства были выявлены и на пластиковой бутылке с водой. В результате возникла еще одна версия о происшествии.
В статье высказываются предположения о том, что российский оппозиционер мог контактировать с ядовитым веществом еще до того, как прибыл в аэропорт, либо его пытались отравить дважды.
Ранее в зарубежных СМИ уже пытались сравнивать госпитализацию Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии, которое произошло около пяти лет назад.
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