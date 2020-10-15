Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кот-д''Ивуаре почти полностью исчезли слоны

15.10.2020 21:30

Фото: dainikbhaskar.com



В результате вырубки лесов и постоянных военных конфликтов в регионе на территории Кот-д'Ивуара почти полностью исчезли слоны, сообщают ученые.



Экологи опубликовали отчет в научном журнале PLOS ONE.



По данным специалистов, количество животных в природоохранных зонах Кот-д'Ивуара катастрофически сократилась за последнее десятилетие. Число слонов сократилось примерно до двух сотен особей, сообщают экологи.



Как установили ученые, слонов больше нет в большинстве "заповедников и других охранных территорий Кот-д'Ивуара". Главной причиной этого стало отсутствие элементарных природоохранных мер. Малочисленные популяции слонов сохранились на сегодняшний день лишь в пределах сравнительно небольших и изолированных друг от друга клочках земли. Животные обитают в четырех из двадцати пяти защищенных участков.



Согласно официальной статистике, до Второй мировой войны на территории Африки могло обитать от 4 до 5 млн слонов, но уже к середине 1970 годов их численность сократилась до 1,3 млн особей. К началу XXI века животных насчитывалось только 600 тыс.



Летом прошлого года на территории заповедника "Эрзи" в Ингушетии были найдены следы переднеазиатского леопарда. Животные этого вида в республике до недавнего времени считались исчезнувшими, хотя регион принадлежит к числу исторических мест обитания этих редких хищников.



Переднеазиатский леопард (его еще называют кавказским барсом) входит в число животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В общей сложности на планете насчитывается порядка 1300 особей, большинство из которых обитают в Афганистане и Иране. На территории РФ переднеазиатские леопарды исчисляются единицами, их можно встретить, как думали специалисты, лишь исключительно в Дагестане и Северной Осетии.



Автор: Злата Богатова

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