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В Ингушетии обнаружены следы переднеазиатского леопарда, считавшегося вымершим
16.7.2019 22:22
Фото: 35photo.ru
Как передает агентство "Интерфакс", на территории заповедника "Эрзи" в Ингушетии найдены следы переднеазиатского леопарда.
Со ссылкой на пресс-службу правительства региона уточняется, что животные этого вида в республике считались исчезнувшими.
Руководство заповедника уже официально проинформировало Минприроды. Ведомство примет решение о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда, учитывая, что регион принадлежит к числу исторических мест обитания этих редких хищников.
Переднеазиатский леопард, которого еще называют кавказским барсом, на сегодняшний день входит в число животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В общей сложности на планете насчитывается порядка 1300 особей, большинство из которых обитают в Афганистане и Иране. На территории РФ переднеазиатские леопарды исчисляются единицами, их можно встретить, как думали специалисты, лишь исключительно в Дагестане и Северной Осетии.
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