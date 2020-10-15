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Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе


15.10.2020 21:05
Владимир Путин объявил благодарность Юрию ЛозеФото: vk.com

Президент РФ Владимир Путин объявил известному музыканту благодарность за его заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также долгую и плодотворную творческую деятельность.

С соответствующим распоряжением главы государства можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Как указано в тексте документа, глава российского государства Владимир Путин объявляет благодарность Юрию Лозе за его заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Композитор, артист ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Юрий Лоза родился в 1954 году в Екатеринбурге (в тот период город носил название Свердловск). Широкая известность пришла к исполнителю после таких композиций как "Плот" и "Пой, моя гитара, пой", а также других знаменитых песен.

Начиная с середины 2010-х годов артист стал периодически высказывать критические замечания в адрес коллег - как отечественных, так и иностранных. Нередко слова Лозы вызывали бурный отклик общественности.

Напомним, в прошлом году Лоза подверг резкой критике баттл в стихах, который устроили бессменный лидер музыкального коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров и балерина Анастасия Волочкова. По мнению артиста, словесную перепалку в Instagram не стоит называть поэзией.

Отреагировав на поэтическую перебранку коллег, Лоза подчеркивал, что стихами для него являются произведения Сергея Есенина, Александра Блока, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака. Певец также выразил мнение о том, что его коллега Шнуров никогда "не баловался стихами", ведь его "песенные тексты какие-то там матерщинные" не имеют ничего общего с поэзией. Кроме того, Лоза усомнился в творческих способностях танцовщицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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