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Лоза прокомментировал перепалку между Шнуровым и Волочковой


24.1.2019 13:50
Лоза прокомментировал перепалку между Шнуровым и ВолочковойФото: i.haqqin.az

Российский певец Юрий Лоза подверг резкой критике недавний баттл в стихах, который устроили бессменный лидер музыкального коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров и балерина Анастасия Волочкова.

По мнению артиста, словесную перепалку в Instagram не стоит называть поэзией.

Комментарий Юрия Лозы приводит Пятый канал. По словам артиста, стихами для него являются произведения Сергея Есенина, Александра Блока, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака. Певец добавил, что его коллега Шнуров никогда "не баловался стихами", ведь его "песенные тексты какие-то там матерщинные" не имеют ничего общего с поэзией.

Лоза также усомнился в творческих способностях танцовщицы, вступившей в перепалку со Шнуровым. По словам артиста, он "не большой специалист" в балете, и даже не может судить о том, танцует ли Волочкова либо "просто только садится на шпагат".

Напомним, лидер "Ленинграда" посвятил стихи Волочковой, пройдясь по ее манере фотографироваться шпагате. В ответ танцовщица указала на пристрастие артиста к спиртному. Кроме того, Волочкова упрекнула Шнурова в том, что он пытается повысить собственную популярность за ее счет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 356

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