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Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города
14.10.2020 12:38
Фото: vk.com
По решению властей Мехико была демонтирована статуя Христофора Колумба, которая находилась в самом центре мексиканской столицы.
Как передает агентство Reuters, в администрации города пояснили, что памятник нуждается в реставрации.
Несмотря на официальное заявление властей Мехико, в прессе распространились сообщения о том, что в действительности статую решили на время убрать из-за ожидающихся массовых акций протеста.
12 октября считается днем открытия Америки. В 1492 году в этот день экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба прибыла на остров Сан-Сальвадор на Багамах.
Ранее в Соединенных Штатах протестующие демонтировали статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Акцию, которая была приурочена ко Дню Колумба - годовщине открытия Америки - и состоялась в Портленде (штат Орегон), организаторы решили назвать "Днем гнева коренных народов".
Порядка двухсот человек перед тем, как демонтировать статуи, разбили стекла в Историческом обществе штата Орегон, а на фасаде здания закрепили плакат с призывом к прекращению "восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".
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