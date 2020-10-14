ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
NYT: Навального «отравили дважды»NYT: Навального «отравили дважды»
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
В Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучениеВ Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре городаВласти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города


14.10.2020 12:38
Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре городаФото: vk.com

По решению властей Мехико была демонтирована статуя Христофора Колумба, которая находилась в самом центре мексиканской столицы.

Как передает агентство Reuters, в администрации города пояснили, что памятник нуждается в реставрации.

Несмотря на официальное заявление властей Мехико, в прессе распространились сообщения о том, что в действительности статую решили на время убрать из-за ожидающихся массовых акций протеста.

12 октября считается днем открытия Америки. В 1492 году в этот день экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба прибыла на остров Сан-Сальвадор на Багамах.

Ранее в Соединенных Штатах протестующие демонтировали статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Акцию, которая была приурочена ко Дню Колумба - годовщине открытия Америки - и состоялась в Портленде (штат Орегон), организаторы решили назвать "Днем гнева коренных народов".

Порядка двухсот человек перед тем, как демонтировать статуи, разбили стекла в Историческом обществе штата Орегон, а на фасаде здания закрепили плакат с призывом к прекращению "восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Лондоне госпитализировали Левина из «Интернов»В Лондоне госпитализировали Левина из «Интернов»
В разгар пандемии глава аппарата Белого дома устроил своей дочери пышную свадьбуВ разгар пандемии глава аппарата Белого дома устроил своей дочери пышную свадьбу
В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовностиВ Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Кристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы ДианыКристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы Дианы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru