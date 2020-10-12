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В Портленде протестующие демонтировали статуи Рузвельта и Линкольна
12.10.2020 23:08
Фото: vk.com
В американском Портленде (штат Орегон) участники массового протестного шествия демонтировали статуи президентов США Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
ЧП случилось в ходе акции, приуроченной ко Дню Колумба - годовщине открытия Америки.
Организаторы решили назвать очередное протестное мероприятие "Днем гнева коренных народов", передает местное издание The Oregonian. Акция собрала порядка двух сотен участников. Перед тем, как демонтировать статуи, манифестанты разбили стекла в Историческом обществе штата Орегон, а на фасаде здания закрепили плакат с призывом к прекращению "восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".
Авторы публикации напоминают, что в прошлом Рузвельт неоднократно выступал с расистскими высказываниями, относящимися к коренным американцам. Статая Линкольна была снесена из-за казни тридцати восьми индейцев-дакота, которых повесили в период правления политика. Это случилось во время боевых действий, продолжавшихся тогда между белыми американцами и представителями коренного населения Соединенных Штатов.
Напомним, минувшим летом около половины территории штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам. Соответствующее решение принял Верховный суд США.
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