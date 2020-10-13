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Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России


13.10.2020 13:15
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в РоссииФото: vk.com

За последние сутки число выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ возросло на 13 868, информирует сегодня федеральный оперштаб по борьбе с распространением этого заболевания. Ранее антирекордным считался показатель от 11 октября, когда за день было зафиксировано 13 634 положительных тестов на COVID-19.

На текущий момент нарастающим итогом в России зарегистрировали уже 1 326 178 случаев инфицирования коронавирусом.

Как стало известно, наибольшее количество случаев заражения выявили в Москве - 4618, еще 557 - в Петербурге. В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 420 положительных тестов на COVID-19, в Ростовской области - 277, в Нижегородской - 274, в Воронежской - 211, в Свердловской области - 208.

За минувшие сутки среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 244 летальных исходов. Всего же за период с начала пандемии в России скончались уже 22 966 человек, заразившихся коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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