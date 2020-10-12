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В Петербурге школьник напал на мать с мачете


12.10.2020 11:54
В Петербурге школьник напал на мать с мачетеФото: voskhodinfo.su

Правоохранительные органы Северной столицы задержали подростка 2005 г.р. по подозрению в покушении на убийство собственной матери, передает ТАСС.

Ранее в прессе распространились сообщения о том, что 42-летняя женщина от полученных ранений скончалась.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") в отношении 15-летнего школьника, сообщается на сайте регионального СУ СКР. По предварительным данным, юноша напал с большим ножом на собственную мать и нанес ей тяжелые ранения. Причиной инцидента, предположительно, могли стать неприязненные отношения, которые сложились между ближайшими родственниками некоторое время назад.

Отмечается, что задержание несовершеннолетнего 2005 г.р. проводилось с участием сотрудников главка МВД по городу. В настоящее время школьник уже находится в изоляторе, с ним работают следователи.

В СМИ ранее распространились сообщения о том, что мальчик нанес матери ранения, оказавшиеся смертельными. Однако представители Следственного комитета РФ эту информацию не подтвердили. По данным ведомства, женщина в больнице, врачи оказывают ей помощь. Помимо травм головы у нее диагностированы ранения туловища.

В прессе также отмечалось, что юноша пытался напасть на бригаду скорой, преграждая им дорогу к раненой матери. Известно, что из медиков в результате ЧП никто не пострадал.

О подростке известно, что он обучался в школе с углубленным изучением английского языка. Мать при этом не работала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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