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В Таиланде поезд врезался в автобус: погибли не менее 20 человек
11.10.2020 17:01
Фото: vk.com
По меньшей мере двадцать человек погибли, еще более тридцати получили травмы в Таиланде, где товарный состав протаранил автобус.
Как передают зарубежные СМИ, трагическое происшествие случилось на железнодорожном переезде.
Крупная авария зафиксирована на территории провинции Самутпракан. Со ссылкой на местные экстренные службы уточняется, что в автобусе находились рабочие фабрики, направлявшиеся в один из храмов Чачоенгсао.
В салоне автобуса в момент столкновения ехало порядка шестидесяти человек. Полиция уже установила, что семафор, установленный на железнодорожном переезде, был исправен. Вероятно, водитель пытался проскочить перед приближающимся товарным поездом.
Машинист предпринимал усилия, чтобы избежать столкновения, однако расстояние уже было слишком маленьким. Все его попытки затормозить оказались безуспешными. Правоохранительные органы приступили к расследованию аварии.
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