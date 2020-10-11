|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Одной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водоросли
11.10.2020 15:18
Фото: rulez-t.info
По мнению ученых, одной из главных версий причины произошедшего в акватории Авачинского залива остаются сейчас токсичные водоросли.
Специалисты намерены провести морские экспедиции, чтобы установить, почему выделялись отравляющие вещества, передает ТАСС.
Как сообщил руководитель директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, необходимо разобраться, почему водоросли выделяли токсины. Версия о влиянии их отравляющих веществ на обитателей моря рассматриваются сейчас как одна из главных причин ситуации в Авачинском заливе.
Заявление было сделано по итогам совещания в региональном правительстве, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам Озерова, вероятно, имелся целый ряд причин, и полной картины у ученых пока еще нет. Вместе с тем, на первое место выходят предположения, связанные с токсичными водорослями.
Ученый пояснил, что нужно установить причины возникновения так называемых красных приливов, когда начинают выделяться сильные отравляющие вещества. Токсины водорослей оказывают негативное влияние на придонные организмы и рыб, а также людей - если они находятся в воде, возможны ожоги.
Ранее глава института исключил версию о том, что акватория могла оказаться загрязненной из-за вулканов. По словам Озерова, все они - Безымянный, Ключевской и Шивелуч, продолжая проявлять активность, расположены слишком далеко.
Как уже сообщалось, массовую гибель представителей донной живности зафиксировали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые обследовали акваторию Авачинского залива вместе с экспертами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).
Ученые изучили дно в районе устья реки Налычево, бухтах Гротовой и Спасения, а также у берегов острова Старичкова, после чего пришли к выводу, что в Авачинском заливе погибли 90% донных организмов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|