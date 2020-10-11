Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Одной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водоросли

11.10.2020 15:18

Фото: rulez-t.info



По мнению ученых, одной из главных версий причины произошедшего в акватории Авачинского залива остаются сейчас токсичные водоросли.



Специалисты намерены провести морские экспедиции, чтобы установить, почему выделялись отравляющие вещества, передает ТАСС.



Как сообщил руководитель директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, необходимо разобраться, почему водоросли выделяли токсины. Версия о влиянии их отравляющих веществ на обитателей моря рассматриваются сейчас как одна из главных причин ситуации в Авачинском заливе.



Заявление было сделано по итогам совещания в региональном правительстве, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам Озерова, вероятно, имелся целый ряд причин, и полной картины у ученых пока еще нет. Вместе с тем, на первое место выходят предположения, связанные с токсичными водорослями.



Ученый пояснил, что нужно установить причины возникновения так называемых красных приливов, когда начинают выделяться сильные отравляющие вещества. Токсины водорослей оказывают негативное влияние на придонные организмы и рыб, а также людей - если они находятся в воде, возможны ожоги.



Ранее глава института исключил версию о том, что акватория могла оказаться загрязненной из-за вулканов. По словам Озерова, все они - Безымянный, Ключевской и Шивелуч, продолжая проявлять активность, расположены слишком далеко.



Как уже сообщалось, массовую гибель представителей донной живности зафиксировали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые обследовали акваторию Авачинского залива вместе с экспертами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).



Ученые изучили дно в районе устья реки Налычево, бухтах Гротовой и Спасения, а также у берегов острова Старичкова, после чего пришли к выводу, что в Авачинском заливе погибли 90% донных организмов.



Автор: Злата Богатова

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