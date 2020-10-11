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Одной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водоросли


11.10.2020 15:18
Одной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водорослиФото: rulez-t.info

По мнению ученых, одной из главных версий причины произошедшего в акватории Авачинского залива остаются сейчас токсичные водоросли.

Специалисты намерены провести морские экспедиции, чтобы установить, почему выделялись отравляющие вещества, передает ТАСС.

Как сообщил руководитель директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, необходимо разобраться, почему водоросли выделяли токсины. Версия о влиянии их отравляющих веществ на обитателей моря рассматриваются сейчас как одна из главных причин ситуации в Авачинском заливе.

Заявление было сделано по итогам совещания в региональном правительстве, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам Озерова, вероятно, имелся целый ряд причин, и полной картины у ученых пока еще нет. Вместе с тем, на первое место выходят предположения, связанные с токсичными водорослями.

Ученый пояснил, что нужно установить причины возникновения так называемых красных приливов, когда начинают выделяться сильные отравляющие вещества. Токсины водорослей оказывают негативное влияние на придонные организмы и рыб, а также людей - если они находятся в воде, возможны ожоги.

Ранее глава института исключил версию о том, что акватория могла оказаться загрязненной из-за вулканов. По словам Озерова, все они - Безымянный, Ключевской и Шивелуч, продолжая проявлять активность, расположены слишком далеко.

Как уже сообщалось, массовую гибель представителей донной живности зафиксировали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые обследовали акваторию Авачинского залива вместе с экспертами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).

Ученые изучили дно в районе устья реки Налычево, бухтах Гротовой и Спасения, а также у берегов острова Старичкова, после чего пришли к выводу, что в Авачинском заливе погибли 90% донных организмов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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