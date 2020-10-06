Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Авачинском заливе погибли 90% донных организмов

6.10.2020 19:04

Фото: smi2.net



Массовую гибель представителей донной живности зафиксировали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые обследовали акваторию Авачинского залива вместе с экспертами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).



Ученые изучили дно в районе устья реки Налычево, бухтах Гротовой и Спасения, а также у берегов острова Старичкова.



По словам специалистов, во время обследования на глубине от пяти до пятнадцати метров практически по всему пути ими наблюдались многочисленные погибшие обитатели океана. Среди них были рыбы, морские ежи, звезды и черки, балянусы, а также моллюски - голожаберные и панцирные.



Как отметил водолаз Александр Коробок, задействованный в этих мероприятиях, в сравнении с тем, что он видел "до загрязнения океана, можно сделать вывод, что погибло около 90% всех донных организмов". У мыса Налычево при этом видимость была практически нулевой, вода имеет коричневый цвет из-за взвеси разложившихся гидробионтов. Кроме того, на поверхности замечено "множество плавающей органики", - цитирует водолаза пресс-служба Кроноцкого заповедника.



Специалисты считают, что токсичное тяжелое вещество сейчас продолжает распространяться в южном направлении. Оседая, оно убивает обитателей дна океана.



Об изменившей цвет воде Тихого океана в конце сентября сообщили серферы. После погружений, которые они проводили в районе Халактырского пляжа, у них краснели и опухали глаза, на кожных покровах появлялись признаки сильного раздражения.



Позднее жители Камчатки начали рассказывать о массовой гибели морских обитателей. Судя по публикациям в социальных сетях, на берегу было замечено множество выброшенных осьминогов, морских ежей и звезд, рыб, а также других мертвых животных и моллюсков.



Воду, песок и останки живых организмов сейчас изучают в лабораториях Владивостока и Москвы. Прокомментировав случившееся, в Министерстве природы РФ заявили о том, что расширенный анализ проб воды будет окончен примерно к 8 октября.



В числе основных причин, которые могли привести к массовой гибели морских обитателей, специалисты сейчас рассматривают техногенное загрязнение, природные явления, в том числе влияние токсичных микроводорослей, а также воздействие сейсмической активности на территории Камчатского полуострова, включая деятельность расположенных там вулканов.



Автор: Злата Богатова

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