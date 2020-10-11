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Под Калининградом найдены сотни мешков с человеческими костями
11.10.2020 13:17
Фото: smi2.net
На территории Калининградской области найдены порядка трехсот мешков, в которых, предположительно, могут находиться человеческие останки.
Вероятно, они относятся к периоду Первой мировой войны и более раннему времени, передает ТАСС.
По факту случившегося уже проводят проверку следственные органы региона, пояснил источник агентства. Сотни мешков были обнаружены в форте номер один "Штайн", который расположен в пригороде Калининграда. Сигнал о ЧП поступил в полицию в минувший четверг, 8 октября.
Отмечается, что страшная находка была сделана новым собственником помещений, который проводил их обследование. Уже удалось установить, что мешки в прошлом доставила в фортификационное сооружение организация, в последние несколько лет выполнявшая в регионе археологические изыскания в местах, где планировалось строительство.
Ранее в СМИ появились сообщения о таинственном массовом захоронении, которое было обнаружено в ходе реставрационных работ Никольской церкви, расположенной в населенном пункте Ковда (Кандалакшский район Мурманской области). Храм официально признан объектом культурного наследия федерального значения.
В период 1980-90 годов под зданием нашли домовины с мумифицированными телами, в том числе, детскими. Некоторые останки были впоследствии переданы для изучения антропологам, а остальные перезахоронили на местном кладбище. Ученые пока не смогли выяснить, по какой причине скончались взрослые и дети, тела которых нашли под храмом.
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