Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Заполярный храм с таинственным захоронением получил статус объекта культурного наследия

26.10.2019 01:15

Фото: flickr.com



Никольская церковь, расположенная в населенном пункте Ковда (Кандалакшский район Мурманской области) официально признана объектом культурного наследия федерального значения.



Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.



Как стало известно, в соответствии с решением регионального комитета по культуре и искусству расположенная в Заполярье церковь получила статус объекта культурного наследия федерального значения.



Храм был возведен в 1705 году на месте сгоревшей в 1589 году церкви. Как сообщается в энциклопедии "Кольский Север", при храме существовала церковноприходская школа. Никольская церковь была закрыта в начале 60-х годов прошлого века, позднее в ней была проведена реставрация. Восстановленный храм передали епархии, а спустя некоторое время Никольская церковь была переведена на баланс властей Мурманской области.



В прессе ранее появились сообщения о таинственном массовом захоронении, которое было обнаружено в ходе реставрационных работ. По данным местных СМИ, в период 1980-90 годов под зданием Никольской церкви нашли домовины с мумифицированными телами, в том числе, детскими. Некоторые останки были впоследствии переданы для изучения антропологам, а остальные перезахоронили на кладбище, расположенном Ковде. Ученые пока не смогли выяснить, по какой причине скончались взрослые и дети, тела которых нашли под храмом.



Автор: Злата Богатова

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