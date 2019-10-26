|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Заполярный храм с таинственным захоронением получил статус объекта культурного наследия
26.10.2019 01:15
Фото: flickr.com
Никольская церковь, расположенная в населенном пункте Ковда (Кандалакшский район Мурманской области) официально признана объектом культурного наследия федерального значения.
Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.
Как стало известно, в соответствии с решением регионального комитета по культуре и искусству расположенная в Заполярье церковь получила статус объекта культурного наследия федерального значения.
Храм был возведен в 1705 году на месте сгоревшей в 1589 году церкви. Как сообщается в энциклопедии "Кольский Север", при храме существовала церковноприходская школа. Никольская церковь была закрыта в начале 60-х годов прошлого века, позднее в ней была проведена реставрация. Восстановленный храм передали епархии, а спустя некоторое время Никольская церковь была переведена на баланс властей Мурманской области.
В прессе ранее появились сообщения о таинственном массовом захоронении, которое было обнаружено в ходе реставрационных работ. По данным местных СМИ, в период 1980-90 годов под зданием Никольской церкви нашли домовины с мумифицированными телами, в том числе, детскими. Некоторые останки были впоследствии переданы для изучения антропологам, а остальные перезахоронили на кладбище, расположенном Ковде. Ученые пока не смогли выяснить, по какой причине скончались взрослые и дети, тела которых нашли под храмом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|