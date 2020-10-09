Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: Путин хотел бы видеть президентом США Байдена

12:01

Фото: businessinsider.com



Российский президент Владимир Путин хотел бы видеть на посту главы Соединенных Штатов Джозефа Байдена, полагает действующий американский лидер Дональд Трамп.



В эфире радиопередачи The Rush Limbaugh Show политик вновь признался, что испытывает симпатию к российскому коллеге, и возможно, она взаимна.



Несмотря на то, что Дональду Трампу нравится Владимир Путин, вероятно, глава РФ "предпочел бы иметь дело с Байденом", - предположил американский президент. По словам главы США, сам он занимает по отношению к Москве довольно жесткую позицию.



Трамп назвал Байдена "медленным", подчеркнув, что дело вовсе не в почтенном возрасте его соперника. По мнению американского лидера, с его оппонентом "что-то не так". В частности, он не способен самостоятельно давать ответы даже на самые простые вопросы, сказал действующий глава Соединенных Штатов. Трамп также отметил, что журналисты, лояльные демократической партии, нередко заранее передают Байдену свои вопросы. Потом в эфире политик просто зачитывает с экрана компьютера ответы, которые уже подготовили его помощники.



Американский президент даже подсчитал, что в ходе недавних дебатов ведущему как минимум три раза приходилось оказывать помощь Байдену, когда тот путался с ответами.



Напомним, в конце сентября кандидат на президентских выборах в США демократ Джо Байден во время первых дебатов с действующим американским лидером обвинил Дональда Трампа в том, что тот якобы зависит от влияния главы РФ Владимира Путина. Назвав Трампа "щенком Путина", Байден заявил о том, что Соединенные Штаты при нем "стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими".



Автор: Злата Богатова

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