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Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»


07:38
Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»Фото: viadvice.com

Кандидат на президентских выборах в США демократ Джо Байден во время первых дебатов с действующим американским лидером обвинил Дональда Трампа в том, что тот якобы зависит от влияния главы РФ Владимира Путина.

Трансляцию встречи, состоявшейся в городе Кливленд (штат Огайо), вел телевизионный канал CBS News.

Представитель Демпартии назвал нынешнего главу Соединенных Штатов "щенком Путина" и наихудшим американским президентом. Джо Байден подчеркнул, что в прошлом "вступал в противостояние" с российским лидером. По его словам, он "ясно давал понять" представителю Москвы, что не намерен "поддаваться на его уловки".

При этом Дональд Трамп, подчеркнул его конкурент в ходе дебатов, не может сказать Владимиру Путину "что-либо о вознаграждении за головы американских солдат". В результате Байден назвал главу США "собачонкой" президента РФ. Кроме того, Байден выразил мнение о том, что при Трампе Соединенные Штаты "стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими".

Ранее Трамп заявил, что перед дебатами его оппонента необходимо проверить на стимуляторы. Американский лидер пояснил, что уровень выступлений Байдена, "мягко говоря, рекордно неравномерный". И применение лекарственных средств является "единственным возможным объяснением", констатировал глава Белого дома.

Напомним, не так давно Джо Байден сравнил американского президента с Йозефом Геббельсом, который занимал пост министра пропаганды в нацистской Германии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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