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В Архангельской области министр задержан по подозрению в педофилии


9.10.2020 22:34
В Архангельской области министр задержан по подозрению в педофилииФото: tobolsk.info

В отношении высокопоставленного чиновника возбудили уголовное дело по соответствующей статье, подтвердили в пресс-службе областной администрации.

Как стало известно, в педофилии подозревают исполняющего обязанности главы Минобразования региона Юрия Гнедышева.

Правоохранительные органы задержали Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии. По версии следствия, преступления совершались в конце прошлого года, когда глава образовательного ведомства переписывался в социальных сетях с двумя несовершеннолетними школьницами.

Как пояснили в региональном управлении СКР, общение с Гнедышевым могло оказать на девочек "развращающее влияние". В ходе начатого разбирательства уже выяснилось, что одной из школьниц высокопоставленный чиновник отправил "ссылку на видеозапись сексуального характера".

Следователи намерены ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Суд вынесет решение о мере пресечения в ближайшее время, пояснили в ведомстве. Отмечается, что обстоятельства случившегося предстоит выяснять первому отделу по расследованию особо важных дел СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому АО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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