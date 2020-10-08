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Трамп не стал участвовать в виртуальных дебатах


8.10.2020 21:08
Трамп не стал участвовать в виртуальных дебатахФото: vk.com

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что не будет участвовать в дебатах, которые предполагалось провести в онлайн формате.

Как заявил глава Соединенных Штатов, он не собирается "тратить на это время".

Своим мнением по этому поводу Дональд Трамп поделился в интервью телевизионному каналу Fox Business.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что вторые предвыборные дебаты, запланированные на 15 октября, могут состояться в виртуальном формате. Со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам отмечалось, что такое решение было принято в связи с тем, что глава Белого дома заболел COVID-19.

Вскоре после того, как 74-летний американский лидер подтвердил, что заразился коронавирусом, он был госпитализирован в военный госпиталь. Возвратившись в Белый дом в минувший понедельник, 5 октября, Трамп заявил, что с нетерпением ожидает дебатов в Майами.

Автор: Злата Богатова

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