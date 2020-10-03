|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии
3.10.2020 12:42
Фото: argumenti.ru
Зараженному COVID-19 американскому президенту Дональду Трампу не нужен "дополнительный кислород", сообщил лечащий врач политика Шон Конли.
Ранее глава Белого дома уже начал принимать противовирусный препарат "Ремдесивир", подтвердил медик.
По словам Шона Конли, 74-летнему главе сейчас государства не нужен "дополнительный кислород". При этом лечащий врач американского президента отметил, что Дональд Трамп "очень хорошо поправляется". После консультаций со со специалистами врачи приняли решение о использовании лекарства "Ремдесивир". Глава США уже принял первую дозу и сейчас отдыхает, сообщил Конли.
Комментарий врача, рассказавшего о состоянии лидера Соединенных Штатов, был опубликован в Twitter пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Ранее Трамп рассказал, что врачи подтвердили у него коронавирус. По его словам, зараженной оказалась и его супруга Меланья, отметил глава США. Вскоре после этого американский президент прибыл на лечение в военно-медицинский центр им. Уолтера Рида, расположенный в штате Мэриленд.
По словам Макинэни, Трамп намерен работать, находясь в медучреждении. Пока не уточняется, сколько времени президент США может провести в условиях стационара.
Напомним, ранее коронавирусом заразился бывший украинский лидер Петр Порошенко.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|