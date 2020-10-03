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Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии


3.10.2020 12:42
Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянииФото: argumenti.ru

Зараженному COVID-19 американскому президенту Дональду Трампу не нужен "дополнительный кислород", сообщил лечащий врач политика Шон Конли.

Ранее глава Белого дома уже начал принимать противовирусный препарат "Ремдесивир", подтвердил медик.

По словам Шона Конли, 74-летнему главе сейчас государства не нужен "дополнительный кислород". При этом лечащий врач американского президента отметил, что Дональд Трамп "очень хорошо поправляется". После консультаций со со специалистами врачи приняли решение о использовании лекарства "Ремдесивир". Глава США уже принял первую дозу и сейчас отдыхает, сообщил Конли.

Комментарий врача, рассказавшего о состоянии лидера Соединенных Штатов, был опубликован в Twitter пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее Трамп рассказал, что врачи подтвердили у него коронавирус. По его словам, зараженной оказалась и его супруга Меланья, отметил глава США. Вскоре после этого американский президент прибыл на лечение в военно-медицинский центр им. Уолтера Рида, расположенный в штате Мэриленд.

По словам Макинэни, Трамп намерен работать, находясь в медучреждении. Пока не уточняется, сколько времени президент США может провести в условиях стационара.

Напомним, ранее коронавирусом заразился бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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