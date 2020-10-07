|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центра
12:13
Фото: rl0.ru
В московском бассейне при невыясненных обстоятельствах погиб актер театра Ринат Кафиятуллин.
Как сообщает "Московский комсомолец", трагическое происшествие случилось в фитнес-центре, расположенном на Ангарской улице в северной части города.
Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей, находившихся в воде, потерял сознание. Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.
26-летний Ринат Кафиятуллин является выпускником актерского факультета Института современного искусства. Получив диплом в 2015 году, артист вошел в труппу молодежного театра Вячеслава Спесивцева. Он играл ведущие роли в таких постановках как "Ревизор", "Отцы и дети", "Преступление и наказание".
Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели дочери известного российского актера Владимира Конкина. Девушку доставили в больницу из фитнес-центра с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на все усилия специалистов, 32-летняя София Конкина скончалась.
По факту трагического происшествия правоохранительные органы провели проверку, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, услуги, которые оказывались в фитнес-центре, не отвечали требованиям безопасности.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|