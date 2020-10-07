ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мали освободили французскую заложницу, похищенную четыре года назад
В Мали освободили французскую заложницу, похищенную четыре года назад
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ
Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названо местонахождение президента КиргизииНазвано местонахождение президента Киргизии
В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центраВ Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центра
В Дагестане 3 человека погибли в ДТП со школьным автобусомВ Дагестане 3 человека погибли в ДТП со школьным автобусом
В Лондоне намерены работать над санкциями в связи с инцидентом с НавальнымВ Лондоне намерены работать над санкциями в связи с инцидентом с Навальным
Ситуация с коронавирусом в России осложняется, заявила ПоповаСитуация с коронавирусом в России осложняется, заявила Попова

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центра


12:13
В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центраФото: rl0.ru

В московском бассейне при невыясненных обстоятельствах погиб актер театра Ринат Кафиятуллин.

Как сообщает "Московский комсомолец", трагическое происшествие случилось в фитнес-центре, расположенном на Ангарской улице в северной части города.

Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей, находившихся в воде, потерял сознание. Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

26-летний Ринат Кафиятуллин является выпускником актерского факультета Института современного искусства. Получив диплом в 2015 году, артист вошел в труппу молодежного театра Вячеслава Спесивцева. Он играл ведущие роли в таких постановках как "Ревизор", "Отцы и дети", "Преступление и наказание".

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели дочери известного российского актера Владимира Конкина. Девушку доставили в больницу из фитнес-центра с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на все усилия специалистов, 32-летняя София Конкина скончалась.

По факту трагического происшествия правоохранительные органы провели проверку, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, услуги, которые оказывались в фитнес-центре, не отвечали требованиям безопасности.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Скопление машин скорой помощи возникло около больницы в КоммунаркеСкопление машин скорой помощи возникло около больницы в Коммунарке
Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянииЛечащий врач Трампа рассказал о его состоянии
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусомВ России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
В Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующихВ Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующих
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru