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По факту гибели дочери Конкина возбудили уголовное дело


28.9.2020 17:29
По факту гибели дочери Конкина возбудили уголовное делоФото: smi2.net

В Москве возбуждено уголовное дело по факту трагической дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина — Софии, передают российские СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняется, что решение было принято Главным следственным управлением СКР по столице.

По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В СКР уточнили, что трагическое происшествие случилось 22 сентября, когда в больницу экстренно доставили 32-летнюю женщину. Пациентка поступила в медицинское учреждение из фитнес-центра, расположенного в центре Москвы. Врачи предварительно диагностировали у пострадавшей "утопление в пресной воде". Несмотря на все реанимационные мероприятия, столичным специалистам не удалось спасти дочь известного артиста.

Сейчас следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств и причин трагического инцидента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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