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Скопление машин скорой помощи возникло около больницы в Коммунарке


16:26
Скопление машин скорой помощи возникло около больницы в КоммунаркеФото: vk.com

В связи с увеличением числа госпитализаций у больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом, возникло скопление автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на главврача медучреждения Дениса Проценко.

Доктор прокомментировал фотографии, распространившиеся ранее в социальных сетях. На снимках можно было увидеть вереницы "скорых" у больницы в Коммунарке.

По словам Дениса Проценко, сейчас действительно "наблюдается рост заболевших", включая пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Число инфицированных пациентов, которым требуется лечение в условиях стационара, увеличилось. Поэтому у больницы действительно иногда скапливаются машины скорой помощи.

Главврач больницы на Коммунарке сообщил, что сейчас у них оказывают помощь 645 пациентам. При этом в реанимации остаются более ста зараженных, в том числе, двадцать два человека - на ИВЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе становится с каждым днем все более сложной. По числу выявленных случаев заражения российская столица сейчас уже приближается к пиковым значениям весны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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