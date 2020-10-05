Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин

17:02

Фото: mockva.ru



По числу выявленных случаев заражения российская столица сейчас уже приближается к пиковым значениям весны, передает ТАСС.



Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе становится с каждым днем все более сложной.



Столичный градоначальник Сергей Собянин написал в своем блоге о том, что в Москве "с каждым днем становится сложнее и драматичнее" обстановка по коронавирусу. Уровень ежесуточного прироста зараженных сейчас приближается "к пиковым значениям весны", пояснил мэр.



По данным официальной статистики, среди российских городов Москва остается лидером по количеству заразившихся коронавирусом. В последнее время количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования продолжает расти.



В общей сложности в столице РФ за период пандемии было зафиксировано 311 559 зараженных, в том числе, более 4 тыс. - за минувшие сутки. Скончались 5 401 пациентов с подтвержденным диагнозом, признаны выздоровевшими свыше 255 тыс. человек.



Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику по РФ. За минувшие сутки в стране было выявлено 11 615 новых случаев заражения в 83 регионах. За день зарегистрировали 188 летальных исходов. Признаны вылечившимися за тот же период 6 252 человек.



Автор: Злата Богатова

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