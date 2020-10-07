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В Мали освободили французскую заложницу, похищенную четыре года назад


7.10.2020 16:13
В Мали освободили французскую заложницу, похищенную четыре года назадФото: topwar.ru

Француженка Софи Петронен, которая была четыре года назад похищена на территории Мали, освобождена. сейчас она направляется в столицу этого западно-африканского государства - Бамако, передает телевизионный канал BMM.

Информация поступила от ее племянника Лионеля Грануйяка.

Как пояснил Лионель Грануйяк, его родственница сейчас следует в Бамако. Хотя власти Франции пока еще не подтвердили сведения об освобождении Софи Петронен, он располагает информацией о том, что она находится на свободе.

Француженка Софи Петронен в прошлом занимала пост руководителя ассоциации, которая специализировалась на помощи детям-сиротам в Мали. В конце 2016 года ее похитила группа вооруженных людей, инцидент произошел в Гао, расположенном на севере этого африканского государства.

В 2018 году исламистами была распространена запись, на кадрах которой Петронен обращалась к своему сыну и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. При этом информации о том, выдвигали ли экстремисты какие-то требования, официальные источники не публиковали.

Автор: Злата Богатова

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