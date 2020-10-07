Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мали освободили французскую заложницу, похищенную четыре года назад

7.10.2020 16:13

Фото: topwar.ru



Француженка Софи Петронен, которая была четыре года назад похищена на территории Мали, освобождена. сейчас она направляется в столицу этого западно-африканского государства - Бамако, передает телевизионный канал BMM.



Информация поступила от ее племянника Лионеля Грануйяка.



Как пояснил Лионель Грануйяк, его родственница сейчас следует в Бамако. Хотя власти Франции пока еще не подтвердили сведения об освобождении Софи Петронен, он располагает информацией о том, что она находится на свободе.



Француженка Софи Петронен в прошлом занимала пост руководителя ассоциации, которая специализировалась на помощи детям-сиротам в Мали. В конце 2016 года ее похитила группа вооруженных людей, инцидент произошел в Гао, расположенном на севере этого африканского государства.



В 2018 году исламистами была распространена запись, на кадрах которой Петронен обращалась к своему сыну и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. При этом информации о том, выдвигали ли экстремисты какие-то требования, официальные источники не публиковали.



Автор: Злата Богатова

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