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В Франции идет расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянки
7.10.2020 07:44
Фото: sport-obozrenie.ru
Прокуратура Франции информирует о начале расследования по факту матча, состоявшегося в рамках теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.
Речь идет об игре с участием россиянки Яны Сизиковой, которая играла в паре с Мэдисон Бренгл из США, сообщает "Би-би-си".
По мнению французских правоохранителей, матч мог быть договорным. В матче парного разряда Яна Сизикова выступала совместно с американской спортсменкой Мэдисон Бренгл. Они противостояли румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Кристины-Андреей Миту, которые в результате и одержали победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.
Оценивая встречу, которая проходила 30 сентября, спортивные эксперты с сомнением прокомментировали события, которые происходили во время пятого гейма второго сета. В частности, 25-летняя россиянка на подаче подряд допустила сразу по две двойные ошибки. Учитывая, что объем ставок на победу румынской пары был подозрительно высоким, прокуратура Франции приняла решение о начале соответствующего расследования.
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