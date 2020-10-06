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Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19
07:34
Фото: livejournal.com
Людям, которые заразились коронавирусной инфекцией, следует постоянно следить за уровнем кислорода в крови, даже если их самочувствие кажется нормальным.
Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Мнение эксперта приводит РИА Новости.
По словам Галины Гольцман, избежать тяжелого течения болезни и развития серьезных осложнений поможет пульсоксиметр. Этот прибор врач рекомендовала приобрести всем, кто заразился коронавирусом, чтобы следить за уровнем насыщения крови кислородом.
При помощи прибора можно вовремя выявить признаки гипоксии, которая на начальных стадиях часто развивается бессимптомно. Однако последствия этого состояния могут оказаться для пациентов крайне негативными, пояснила врач.
Как отметила Гольцман, медикам известно явление, которое называют "счастливой гипоксией". В таком состоянии больные не замечают низкой сатурации, не ощущая никаких признаком недомогания. Но если показатель составляет меньше 94, независимо от самочувствия, больным показана экстренная госпитализация, подчеркнула израильский специалист.
При этом наиболее характерные симптомы коронавируса доктор посоветовала лечить, как проявления обычного гриппа. Пациентам с COVID-19 необходимо соблюдать полный покой, получать обильное питье и принимать жаропонижающие средства.
Вместе с тем, при первых же признаках ОРВИ следует как можно быстрее пройти исследование на коронавирус. До того, как будут готовы результаты теста, нужно самостоятельно изолироваться.
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