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В Новой Москве выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки
07:33
Фото: smi2.net
По итогам проверки следователи уже возбудили уголовное дело по факту трагического происшествия, передает ТАСС.
ЧП случилось в пруду, расположенном в окрестностях деревни Ширяево поселения Первомайское Троицкого округа российской столицы.
Ранее в Новой Москве было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками утопления, сообщила официальный представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова. По результатам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
В ходе начатого разбирательства установлено, что незадолго до смерти подросток гулял в компании младшей сестры. В отсутствии взрослых 16-летняя девочка вошла в воду, после чего начала тонуть. Обстоятельства трагического происшествия продолжают выяснять следователи. Назначен ряд экспертиз.
Как заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования в рамках данного уголовного дела.
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