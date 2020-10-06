Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новой Москве выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки

07:33

Фото: smi2.net



По итогам проверки следователи уже возбудили уголовное дело по факту трагического происшествия, передает ТАСС.



ЧП случилось в пруду, расположенном в окрестностях деревни Ширяево поселения Первомайское Троицкого округа российской столицы.



Ранее в Новой Москве было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками утопления, сообщила официальный представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова. По результатам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.



В ходе начатого разбирательства установлено, что незадолго до смерти подросток гулял в компании младшей сестры. В отсутствии взрослых 16-летняя девочка вошла в воду, после чего начала тонуть. Обстоятельства трагического происшествия продолжают выяснять следователи. Назначен ряд экспертиз.



Как заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования в рамках данного уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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