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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
06:10
Фото: livejournal.com
Нобелевскую премию за достижения в области физики в этом году присудили за исследования черных дыр, сообщает агентство "Интерфакс."
Как стало известно, лауреатами стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.
Роджеру Пенроузу присудили премию "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности". Генцель и Гез были удостоены престижной награды "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики", указано в распространенном пресс-релизе.
На сайте Нобелевского комитета ведется прямая трансляция церемонии объявления победителей.
Как отмечается в официальном пресс-релизе, Нобелевскую премию по физике в этом году разделят сразу три лауреата. Все они занимались исследованиями, связанными с одним из наиболее экзотических явлений в нашей Вселенной – черными дырами.
Половина денежного вознаграждения в размере 10 млн шведских крон достанется англичанину Пенроузу. Вторая часть будет поровну разделена между немецким ученым Генцелем и американской исследовательницей Гез.
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