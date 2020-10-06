ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тихановская объявлена в розыск на территории РФ
Тихановская объявлена в розыск на территории РФ
ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального
ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Тихановская объявлена в розыск на территории РФТихановская объявлена в розыск на территории РФ
Скопление машин скорой помощи возникло около больницы в КоммунаркеСкопление машин скорой помощи возникло около больницы в Коммунарке
Под Рязанью горит хранилище боеприпасовПод Рязанью горит хранилище боеприпасов
В Кремле не будут распространять обязательства по ОДКБ на КарабахВ Кремле не будут распространять обязательства по ОДКБ на Карабах
Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике


06:10
Названы лауреаты Нобелевской премии по физикеФото: livejournal.com

Нобелевскую премию за достижения в области физики в этом году присудили за исследования черных дыр, сообщает агентство "Интерфакс."

Как стало известно, лауреатами стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.

Роджеру Пенроузу присудили премию "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности". Генцель и Гез были удостоены престижной награды "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики", указано в распространенном пресс-релизе.

На сайте Нобелевского комитета ведется прямая трансляция церемонии объявления победителей.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, Нобелевскую премию по физике в этом году разделят сразу три лауреата. Все они занимались исследованиями, связанными с одним из наиболее экзотических явлений в нашей Вселенной – черными дырами.

Половина денежного вознаграждения в размере 10 млн шведских крон достанется англичанину Пенроузу. Вторая часть будет поровну разделена между немецким ученым Генцелем и американской исследовательницей Гез.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителяВ Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителя
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил СобянинСитуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человекВ Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В Сыктывкаре совершено нападение на полицейских: погибли два человекаВ Сыктывкаре совершено нападение на полицейских: погибли два человека
Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеЛавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru