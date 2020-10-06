Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

06:10

Фото: livejournal.com



Нобелевскую премию за достижения в области физики в этом году присудили за исследования черных дыр, сообщает агентство "Интерфакс."



Как стало известно, лауреатами стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.



Роджеру Пенроузу присудили премию "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности". Генцель и Гез были удостоены престижной награды "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики", указано в распространенном пресс-релизе.



На сайте Нобелевского комитета ведется прямая трансляция церемонии объявления победителей.



Как отмечается в официальном пресс-релизе, Нобелевскую премию по физике в этом году разделят сразу три лауреата. Все они занимались исследованиями, связанными с одним из наиболее экзотических явлений в нашей Вселенной – черными дырами.



Половина денежного вознаграждения в размере 10 млн шведских крон достанется англичанину Пенроузу. Вторая часть будет поровну разделена между немецким ученым Генцелем и американской исследовательницей Гез.



Автор: Злата Богатова

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