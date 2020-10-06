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Возбуждено дело об истязании детей в монастыре, где укрывается бывший схимонах Сергий


05:50
Возбуждено дело об истязании детей в монастыре, где укрывается бывший схимонах СергийФото: livejournal.com

Следственные органы Свердловской области по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по фактам истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Схимонах Сергий, которого ранее отлучили от Церкви, до сих пор вместе с насельницами находится в обители.

По данным регионального СУ СКР, уголовное дело было решено возбудить по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ и части 1 статьи 293 УК РФ (истязание и халатность). Представители ведомства пояснили, что преступления могли совершаться неустановленными пока людьми в период с 2004 по 2019 год. По версии следствия, злоумышленники, находившиеся в тот момент в Среднеуральском монастыре, избивали и детей и совершали другого рода насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

В общей сложности могли пострадать семеро детей, причем в  отношении четырех из них противоправные действия совершались, когда они проживали в монастыре без законных представителей. Подобное происходило в результате ненадлежащего исполнения  своих обязанностей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности.

В минувшем июле суд Екатеринбургской епархии вынес решение о том, что остающийся в обители отец Сергий (Романов) нарушил монашеские обеты и священническую присягу, а потому должен быть лишен своего сана. Позднее вердикт был утвержден патриархом. В начале сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил отца Сергия от Церкви.

По словам самого Сергия, вместе с которым в Среднеуральском женском монастыре сейчас находятся свыше 150 насельниц, он не собирается покидать обитель.

Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что схиигумен Сергий (Романов) в прошлом являлся духовником Натальи Поклонской, но депутат Госдумы эти сведения опровергла.

Автор: Злата Богатова

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