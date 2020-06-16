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Женская сеть myJulia.ru
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Поклонская отреагировала на захват монастыря на Урале
16:12
Фото: infox.sg
Как заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, прокомментировав ситуацию с захватом Среднеуральского женского монастыря, инцидент сейчас специально раздувается в целях спекуляций на теме религии. По ее словам, с этим должны разбираться в РПЦ, а также компетентные органы, передает "Газета.ру".
Поклонская при этом подчеркнула, что схиигумен Сергий (Романов) вовсе не является ее бывшим духовником, просто прессе нравится так писать.
Ранее в РПЦ подтвердили захват монастыря на Урале. Отмечалось, что несмотря на запрет епархии в служении за публичное отрицание коронавируса, а также признание его таинств незаконными и недействительными, отец Сергий ведет службы. Он фактически отстранил от управления игуменью Варвару и не пустил в монастырь назначенного епархией священника Георгия Викторова.
В прессе также появились сообщения о том, что около монастыря якобы появились казаки. Среди тех, кто отозвался на призыв защищать обитель, были участники боевых действий в Донбассе.
Сегодня Сергий опубликовал видеообращение. Прокомментировав обвинения в захвате обители, он подчеркнул, что остается в монастыре исключительно ради "своих чад" и действительно проводит службы по наставлениям "отцов церкви". Сведения о том, что на территорию монастыря прибыли полицейские и сотрудники ФСБ, схиигумен опроверг.
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