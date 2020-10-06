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ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального
6.10.2020 22:05
Фото: clients-cdnnow.ru
Эксперты международной Организации считают, что Навального могли отравить новым типом "Новичка", который структурно похож на два других вещества, ранее уже официально запрещенные.
В Кремль доклад ОЗХО пока еще не поступил.
Как информирует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), властям Германии был передан отчет, касающийся российского политика Алексея Навального. По мнению экспертов, проводивших проверку, оппозиционера могли отравить ингибитором холинэстеразы, который относится к запрещенным веществам.
По данным агентства "Интерфакс", официальному Берлину отчет, подготовленный ОЗХО, передали еще 5 октября. В этом документе, в частности, указывается о выявлении биомаркеров ингибитора холинэстеразы в анализах мочи и крови Навального.
Постпредство Великобритании при ОЗХО ранее поделилось сведениями о выводах экспертов организации, согласно которым Навальный действительно был отравлен веществом нервнопаралитического типа "Новичок". В сообщении подчеркивалось, что в отчете ОЗХО подтверждаются данные, о которых информировали лаборатории Германии, Швеции и Франции.
В Кремле докладом ОЗХО пока еще не располагают, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, требуется некоторое время для передачи документа по дипломатическим каналам.
После того, как ОЗХО завершила проверку, Алексей Навальный сообщил о том, что его юристы намерены обратиться к спецдокладчикам ООН. Оппозиционер пояснил, что они могут запросить у Берлина все результаты его исследований, а у Москвы - его личные вещи, одежду и документы, связанные с пребыванием в медицинском учреждении.
Напомним, оппозиционер вместе с супругой Юлией дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о дне, предшествующем отравлению. Речь также шла о первых симптомах и том, как идет процесс восстановления. Беседа стала первым видеоинтервью, которое российский политик дал после экстренной госпитализации в конце августа.
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