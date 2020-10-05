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Навальный дал интервью Дудю
15:00
Фото: livejournal.com
По мнению Алексея Навального, ему удалось выжить лишь благодаря цепочке неких случайностей.
В интервью, которое оппозиционер вместе с супругой Юлией дал журналисту Юрию Дудю, он также заявил о том, что к его отравлению причастны спецслужбы.
Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью, в котором поделились воспоминаниями о дне, предшествующем отравлению. Речь также шла о первых симптомах и том, как идет процесс восстановления. Беседа с журналистом Юрием Дудем стала первым видеоинтервью, которое российский политик дал после экстренной госпитализации в конце августа.
Рассказывая о случившемся, Навальный пояснил, что с утра 20 августа он чувствовал себя хорошо. До посадки в самолет он не ощущал никаких симптомов отравления. Однако потом события начали развиваться стремительно, когда он почувствовал холодный пот. Затем оппозиционеру пришлось испытать чувство потери ориентации, а также страх скорой смерти. При этом Навальный не помнит момент, когда он уже кричал от боли.
Не сохранилось у политика воспоминаний и о том, как его доставили в Берлин. Навальный признался, что видел галлюцинации, когда уже пришел в сознание. В частности, политику казалось, что он попал в аварию, а германские врачи собираются пересаживать ему ноги.
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