ИнтерНовости - новости в стране и мире
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
В Баку назвали число жертв среди мирного населения с начала конфликта в Карабахе
В Баку назвали число жертв среди мирного населения с начала конфликта в Карабахе
Пашинян: Ереван готов к уступкам
Пашинян: Ереван готов к уступкам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пашинян: Ереван готов к уступкамПашинян: Ереван готов к уступкам
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил СобянинСитуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
Навальный дал интервью ДудюНавальный дал интервью Дудю
В четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл ДжоковичуВ четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл Джоковичу
В Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента АтамбаеваВ Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Навальный дал интервью Дудю


15:00
Навальный дал интервью ДудюФото: livejournal.com

По мнению Алексея Навального, ему удалось выжить лишь благодаря цепочке неких случайностей.

В интервью, которое оппозиционер вместе с супругой Юлией дал журналисту Юрию Дудю, он также заявил о том, что к его отравлению причастны спецслужбы.

Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью, в котором поделились воспоминаниями о дне, предшествующем отравлению. Речь также шла о первых симптомах и том, как идет процесс восстановления. Беседа с журналистом Юрием Дудем стала первым видеоинтервью, которое российский политик дал после экстренной госпитализации в конце августа.

Рассказывая о случившемся, Навальный пояснил, что с утра 20 августа он чувствовал себя хорошо. До посадки в самолет он не ощущал никаких симптомов отравления. Однако потом события начали развиваться стремительно, когда он почувствовал холодный пот. Затем оппозиционеру пришлось испытать чувство потери ориентации, а также страх скорой смерти. При этом Навальный не помнит момент, когда он уже кричал от боли.

Не сохранилось у политика воспоминаний и о том, как его доставили в Берлин. Навальный признался, что видел галлюцинации, когда уже пришел в сознание. В частности, политику казалось, что он попал в аварию, а германские врачи собираются пересаживать ему ноги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Российские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в КиевеРоссийские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в Киеве
В Швейцарии завели дело на главу международного центра МГУВ Швейцарии завели дело на главу международного центра МГУ
Навальный заявил, что за его отравлением стоит ПутинНавальный заявил, что за его отравлением стоит Путин
Президент Киргизии не исключает отмены результатов выборовПрезидент Киргизии не исключает отмены результатов выборов
В Минске протестующие сломали милицейский водометВ Минске протестующие сломали милицейский водомет

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru