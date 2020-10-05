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В четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл Джоковичу
10:20
Фото: vk.com
В матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу, который сейчас возглавляет мировой рейтинг.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:3.
Продолжительность матча, после которого Карен Хачанов выбывает из дальнейшей борьбы, составила почти два с половиной часа.
Россиянин сейчас занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С Новаком Джоковичем он соперничал уже не в первый раз. В прошлом во время официальных турниров Хачанов выиграл у него один матч, и еще три – проиграл.
Самым большим достижением россиянина на турнирах Большого шлема был прошлогодний выход в четвертьфинал Roland Garros.
Борьбу в Открытом чемпионате Франции продолжает россиянин Андрей Рублев. В четвертьфинале ему предстоит встреча со Стефаносом Циципасом из Греции.
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