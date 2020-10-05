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Женская сеть myJulia.ru
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Нижегородский пенсионер напал на соседку с косой
07:06
Фото: tobolsk.info
По данным регионального СУ СКР, 80-летний житель Вадского района Нижегородской области напал на соседку с косой.
Женщину с множественными травмами госпитализировали, ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Причиной ЧП стал давний земельный спор между пенсионерами. Как установили следователи в ходе начатой проверки, отношения между соседями испортились уже давно.
В результате житель села Слобода атаковал 72-летнюю соседку с косой, успев нанести ей несколько ударов лезвием по лицу, шее и конечностям.
Следственные органы в отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В случае, если суд признает мужчину виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
Ранее сообщалось об инциденте в Чебоксарах, где на главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом.
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