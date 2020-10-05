ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующихВ Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующих
Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию ДагестанаПутин поручил Меликову продолжить декриминализацию Дагестана
В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детейВ Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детей
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключомНа главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом


5.10.2020 14:34
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключомФото: dvinainform.ru

В Чебоксарах произошло нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова.

Главу ведомства с гаечным ключом атаковал 23-летний местный житель, пояснили в региональном СУ СКР. В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ведомства, житель Чебоксар успел нанести министру здравоохранения Чувашии Владимиру Степанову по меньшей мере три удара гаечным ключом. Представитель администрации региона активно отбивался. В результате он получил синяки и ссадины в области предплечья. Уточняется, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В СУ СКР по Чувашии пояснили, что уголовное дело после инцидента возбудили по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

ЧП случилось в минувшую субботу, 3 октября. Молодой человек смог подкараулить Степанова около здания Дома правительства в Чебоксарах. Подозреваемый был задержан сразу после нападения. По его словам, он протестовал против одного из недавних решений Минздрава Чувашии.

Представители следственных органов пояснили, что подозреваемый может страдать от расстройства психики. Расследование по факту инцидента продолжается.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Азербайджане блокировали YouTube, Facebook и InstagramВ Азербайджане блокировали YouTube, Facebook и Instagram
Названа главная ошибка заболевших COVID-19Названа главная ошибка заболевших COVID-19
Ереван отзывает посла из ИзраиляЕреван отзывает посла из Израиля
В Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и ТихановскойВ Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и Тихановской
СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем НовгородеСМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru