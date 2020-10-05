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На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
5.10.2020 14:34
Фото: dvinainform.ru
В Чебоксарах произошло нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова.
Главу ведомства с гаечным ключом атаковал 23-летний местный житель, пояснили в региональном СУ СКР. В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ведомства, житель Чебоксар успел нанести министру здравоохранения Чувашии Владимиру Степанову по меньшей мере три удара гаечным ключом. Представитель администрации региона активно отбивался. В результате он получил синяки и ссадины в области предплечья. Уточняется, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.
В СУ СКР по Чувашии пояснили, что уголовное дело после инцидента возбудили по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).
ЧП случилось в минувшую субботу, 3 октября. Молодой человек смог подкараулить Степанова около здания Дома правительства в Чебоксарах. Подозреваемый был задержан сразу после нападения. По его словам, он протестовал против одного из недавних решений Минздрава Чувашии.
Представители следственных органов пояснили, что подозреваемый может страдать от расстройства психики. Расследование по факту инцидента продолжается.
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