Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве сотрудник цирка погиб после нападения медведя

06:08

Фото: kapital.kz



Как заявили представители столичного цирка на проспекте Вернадского, который на сегодняшний день считается крупнейшим в Европе, погибший сотрудник виноват сам.



Правоохранительные органы приступили к проверке по факту трагического происшествия.



По предварительным данным, в понедельник, 5 октября, медведь набросился на мужчину, который зашел к нему в вольер. Пострадавшего с многочисленными ранениями доставили в больницу, где он вскоре скончался, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.



В ходе начатой по факту ЧП проверки прокурорам предстоит оценить, как в цирке соблюдали трудовое законодательство, а также правила охраны труда и требования техники безопасности.



В столичном СУ СКР пояснили, что после гибели мужчины уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.



Большой Московский цирк, расположенный на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского, открылся в 1971 году. Он считается крупнейшим на территории Европы: зрительный зал способен вместить 3,4 тыс. человек.



На официальном сайте цирка появилось сообщение, в котором администрация выражает соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича. Он трудился у них, начиная с минувшего февраля, в качестве служащего по уходу за животными. До того мужчина уже имел опыт работы с хищниками.



Представители цирка пояснили, что в выходной для артистов день мужчина вошел в вольер к семилетнему медведю "без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка", хотя не имел права находиться в клетке хищника. Сотрудники, ставшие невольными очевидцами нападения, сразу же устремились к нему на помощь.



В цирке уточнили, что погибший сотрудник "грубо нарушил технику безопасности, как можно увидеть на кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения. Кроме того, о ЧП рассказали и очевидцы, в течение нескольких минут пытавшиеся спасти Валентина. Когда пострадавшего доставили в ГКБ им. Виноградова, медики оценивали его состояние как критическое.



Автор: Злата Богатова

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