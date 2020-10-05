ИнтерНовости - новости в стране и мире
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
В Баку назвали число жертв среди мирного населения с начала конфликта в Карабахе
В Баку назвали число жертв среди мирного населения с начала конфликта в Карабахе
Пашинян: Ереван готов к уступкам
Пашинян: Ереван готов к уступкам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пашинян: Ереван готов к уступкамПашинян: Ереван готов к уступкам
Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил СобянинСитуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
Навальный дал интервью ДудюНавальный дал интервью Дудю
В четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл ДжоковичуВ четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл Джоковичу
В Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента АтамбаеваВ Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве сотрудник цирка погиб после нападения медведя


06:08
В Москве сотрудник цирка погиб после нападения медведяФото: kapital.kz

Как заявили представители столичного цирка на проспекте Вернадского, который на сегодняшний день считается крупнейшим в Европе, погибший сотрудник виноват сам.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту трагического происшествия.

По предварительным данным, в понедельник, 5 октября, медведь набросился на мужчину, который зашел к нему в вольер. Пострадавшего с многочисленными ранениями доставили в больницу, где он вскоре скончался, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

В ходе начатой по факту ЧП проверки прокурорам предстоит оценить, как в цирке соблюдали трудовое законодательство, а также правила охраны труда и требования техники безопасности.

В столичном СУ СКР пояснили, что после гибели мужчины уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

Большой Московский цирк, расположенный на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского, открылся в 1971 году. Он считается крупнейшим на территории Европы: зрительный зал способен вместить 3,4 тыс. человек.

На официальном сайте цирка появилось сообщение, в котором администрация выражает соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича. Он трудился у них, начиная с минувшего февраля, в качестве служащего по уходу за животными. До того мужчина уже имел опыт работы с хищниками.

Представители цирка пояснили, что в выходной для артистов день мужчина вошел в вольер к семилетнему медведю "без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка", хотя не имел права находиться в клетке хищника. Сотрудники, ставшие невольными очевидцами нападения, сразу же устремились к нему на помощь.

В цирке уточнили, что погибший сотрудник "грубо нарушил технику безопасности, как можно увидеть на кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения. Кроме того, о ЧП рассказали и очевидцы, в течение нескольких минут пытавшиеся спасти Валентина. Когда пострадавшего доставили в ГКБ им. Виноградова, медики оценивали его состояние как критическое.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Российские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в КиевеРоссийские гимнастки не будут участвовать в чемпионате Европы в Киеве
В Швейцарии завели дело на главу международного центра МГУВ Швейцарии завели дело на главу международного центра МГУ
Навальный заявил, что за его отравлением стоит ПутинНавальный заявил, что за его отравлением стоит Путин
Президент Киргизии не исключает отмены результатов выборовПрезидент Киргизии не исключает отмены результатов выборов
В Минске протестующие сломали милицейский водометВ Минске протестующие сломали милицейский водомет

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru