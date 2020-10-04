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В Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение
13:46
Фото: vk.com
Сведения о решении перевести школы на дистанционный формат обучения, не соответствуют действительности, информирует пресс-служба Министерства просвещения РФ.
Ранее в СМИ распространились публикации о том, что соответствующие изменения могут произойти в пределах некоторых российских регионов.
Информация о том, что якобы уже принимались какие-то решения о предстоящем переходе школ на дистанционное обучение "в масштабах целого региона", не соответствует действительности. Пресс-служба ведомства также пояснила, что на сегодняшний день в 0,3% российских школ занятия были приостановлены в рамках точечных мер по профилактике распространения вируса. В Москве учебные заведения ушли на плановые каникулы.
Ранее российские СМИ начали цитировать слова замглавы Минпросвещения РФ Виктора Басюка. Представитель ведомства рассказал о решении отправить на дистанционное обучение школьников сразу в трех регионах страны из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Как пояснял Басюк, речь идет о столице, Сахалине и Ульяновской области.
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