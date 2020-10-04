ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минске протестующие сломали милицейский водомет
В Минске протестующие сломали милицейский водомет
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
В СПЧ назвали циничным заявление следователей о гибели журналистки в Нижнем Новгороде
В СПЧ назвали циничным заявление следователей о гибели журналистки в Нижнем Новгороде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детейВ Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детей
В Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучениеВ Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение
В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человекВ Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщинойВ центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение


13:46
В Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучениеФото: vk.com

Сведения о решении перевести школы на дистанционный формат обучения, не соответствуют действительности, информирует пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Ранее в СМИ распространились публикации о том, что соответствующие изменения могут произойти в пределах некоторых российских регионов.

Информация о том, что якобы уже принимались какие-то решения о предстоящем переходе школ на дистанционное обучение "в масштабах целого региона", не соответствует действительности. Пресс-служба ведомства также пояснила, что на сегодняшний день в 0,3% российских школ занятия были приостановлены в рамках точечных мер по профилактике распространения вируса. В Москве учебные заведения ушли на плановые каникулы.

Ранее российские СМИ начали цитировать слова замглавы Минпросвещения РФ Виктора Басюка. Представитель ведомства рассказал о решении отправить на дистанционное обучение школьников сразу в трех регионах страны из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Как пояснял Басюк, речь идет о столице, Сахалине и Ульяновской области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкойПаром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкой
Названа главная ошибка заболевших COVID-19Названа главная ошибка заболевших COVID-19
В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детейВ Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детей
ФСБ задержала похитителей древней иконы из Валдайского монастыряФСБ задержала похитителей древней иконы из Валдайского монастыря
В Киеве предложили переименовать РоссиюВ Киеве предложили переименовать Россию

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru