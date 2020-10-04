Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19


10:56
В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19Фото: livejournal.com

За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 10 888 положительных тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

По последним официальным данным, в Москве выявили 3 537 инфицированных.

Как следует из опубликованных сегодня, 5 октября, данных оперативного штаба, новые случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах РФ. Общее количество зараженных в РФ за период с начала пандемии сейчас составляет 1 млн 225 тыс. человек.

Днем раньше в оперштабе рассказали о выявлении  10 499 заразившихся.

Более 407 новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге, 339 - в Подмосковье. На территории Ростовской, Нижегородской и Воронежской областей было зарегистрировано соответственно 244, 198 и 182 заболевших.

За истекший день среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировано 117 летальных исходов. Всего же в России от коронавируса и его осложнений скончались уже 21 475 человек.

Признаны выздоровевшими и уже покинули больницы 982 324 человека, в том числе, 3 181 - за минувшие сутки.

Автор: Злата Богатова

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