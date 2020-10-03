Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили почти 10,5 тыс. зараженных COVID-19
11:13
Фото: vk.com
В течение минувших суток в России было зарегистрировано еще 10 499 положительных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания. При этом в Москве зафиксировали 3327 новых инфицированных.
Общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии в России превысило 1 215 001, отметили в штабе.
Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Вторым по уровню прироста после Москвы оказался Петербург, где положительными за последние сутки были 392 теста. 296 человек заболели в Подмосковье, 234 и 201 - соответственно в Ростовской и Нижегородской областях.
За сутки в РФ среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зафиксировано 107 летальных исходов. За все время распространения коронавируса в нашей стране от него скончались уже 21 358 человек.
Днем раньше в РФ за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19, сообщал оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
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