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Скончался Валерий Шульжик, создавший поросенка Фунтика
30.9.2020 22:47
Фото: livejournal.com
Российский писатель, поэт и драматург Валерий Шульжик, создавший сценарий для мультипликационных фильмов о поросенке Фунтике, скончался на 82-м году жизни, передает ТАСС.
О кончине литератора сообщил журналистам детский писатель Валентин Постников.
По словам коллеги Валерия Шульжика, на здоровье его давнего друга могло негативно повлиять "безвылазное сидение дома" за период пандемии. Как отметил Валентин Постников, писатель, с которым он дружил много лет, "буквально сгорел" за несколько месяцев.
Шульжик в прошлом вошел в книгу рекордов - в Советском Союзе двести театров одновременно представили пьесу о Фунтике, напомнил коллега Постников. По его словам, в год 80-летнего юбилея Шульжик посещал новогодние праздники, и во время елок множество людей выражали литератору благодарность за теплые детские воспоминания.
Постников, являющийся автором известных книг о приключениях Карандаша и Самоделкина, также напомнил о том, что Шульжик знаменит не только как создатель поросенка Фунтика. Писателя "называют последним советским классиком детской литературы".
Ранее стало известно о смерти знаменитого американского сценариста и художника-мультипликатора Джо Клеменса Руби. В конце минувшего августа соавтор оригинального многосерийного фильма про Скуби-Ду умер в калифорнийском Уэст-Лейк-Виллидже на 88-м году жизни.
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