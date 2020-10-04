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В Мексике 6 человек стали жертвами вооруженного нападения
4.10.2020 14:15
Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net
Неизвестные расстреляли посетителей одного из баров в муниципалитете Аскапоцалько, который фактически является частью Мехико.
Как передают латиноамериканские СМИ, жертвами нападения стали по меньшей мере шесть человек.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание La Razón сообщает о том, что в результате инцидента шесть человек погибли, еще шесть с ранениями были экстренно госпитализированы. Сведений о их состоянии пока нет.
Полицейские по горячим следам смогли задержать трех человек, которые могут оказаться причастными к инциденту. Информации о мотивах подозреваемых в нападении на бар из официальных источников пока не поступало. Расследование активно продолжается.
Ранее в Гондурасе 35-летнего журналиста расстреляли во время прямой трансляции. Луис Альмендарес в прошлом публиковал разоблачительные статьи, связанные с коррупцией в стране и незаконным оборотом наркотиков.
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