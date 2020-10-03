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В СПЧ назвали циничным заявление следователей о гибели журналистки в Нижнем Новгороде
3.10.2020 23:19
Фото: nnov-online.ru
В Совете по правам человека (СПЧ) подвергли резкой критике заявление, которое было сделано региональным СУ СКР после гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мухартаевой).
Следователи сообщали об отсутствии связи самоубийства главреда KozaPress с обысками в ее квартире.
Представители СПЧ назвали "верхом цинизма" заявление СУ СКР по Нижегородской области, которое было сделано через несколько часов после трагической гибели Ирины Славиной. По мнению следователей, смерть журналистки никак не связана с обысками, которые правоохранительные органы проводили в ее квартире незадолго до инцидента.
В обращении комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ подчеркивается, что заявление представителей СКР свидетельствует о "человеческой и профессиональной несостоятельности". В тексте, опубликованном на официальном сайте совета, указано, что проводившийся в шесть часов утра обыск, по мнению Славиной и членов ее семьи, мог быть сопряжен "с унижением человеческого и профессионального достоинства". Однако следователи полагают, что журналистку такие события не должны были расстроить, ведь она "проходила по делу лишь свидетелем".
СПЧ призывает генпрокурора Игоря Краснова взять это дело под личный контроль.
Ранее сообщалось о ЧП в Нижнем Новгороде, где у здания местного полицейского главка совершила самосожжение главный редактор издания KozaPress Ирина Славина. Женщина скончалась на месте от ожогов. Незадолго до гибели журналистка написала об обысках, которые проводились у нее дома. Кроме того, в соцсети она оставила сообщение о том, что в ее смерти стоит винить Российскую Федерацию.
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