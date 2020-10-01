Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде

17:04

Фото: nnov-online.ru



В Нижнем Новгороде перед зданием МВД скончалась журналистка Ирина Славина, передают российские СМИ.



По данным ряда источников, главный редактор издания KozaPress могла совершить самосожжение после того, как ней пришли с обысками.



В местном ГУ МЧС подтвердили сведения о ЧП, случившемся на улице Горького. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил на пульт экстренных служб в 15:30. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, там был обнаружен труп. Личность и обстоятельства смерти погибшего устанавливаются.



Вместе с тем, издание "Нижний Новгород онлайн" рассказало о том, что на улице Горького погибла Ирина Славина, в прошлом являвшаяся главным редактором портала KozaPress. Примерно за час до смерти она опубликовала последнее сообщение в своем Facebook. По словам Славиной, в ее смерти стоит винить Российскую Федерацию.



Здание МВД, возле которого журналистка совершила самосожжение, сейчас оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов в усиленном режиме несут службу и на выходах из ближайшей станции метро.



Ранее Славина рассказала об обысках, которые проводились у нее и еще нескольких активистов. По ее словам, к ней домой силовики нагрянули ранним утром. Они попали в квартиру при помощи бензореза и фомки, после чего сразу же начали проводить обыск, не дав ей связаться с адвокатом.



Журналистка отмечала, что у нее "искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского", однако ничего подобного не обнаружилось. При этом правоохранители "забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны" — Славиной и ее супруга, а также многочисленные блокноты, которые она использовала на пресс-конференциях.



Автор: Злата Богатова

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