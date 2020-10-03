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В Канаде и США возобновляется прокат российского кино


3.10.2020 13:40
В Канаде и США возобновляется прокат российского киноФото: smi2.net

15 октября в кинотеатрах Канады и Соединенных Штатов начнут демонстрировать фильм "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна, передает ТАСС.

Как рассказал директор по развитию компании KinoFilm Corp (входит в группу "Киносфера"), представитель дистрибьютеров Александр Беляков, премьера этой ленты станет первой после частичного возобновления проката отечественных фильмов в Северной Америке.

Российская сторона уже готова к частичному возобновлению проката отечественных фильмов в Северной Америке, пояснил Александр Беляков. Сейчас уже поступили в продажу билеты на картину Сарика Андреасяна, премьера которой в  кинотеатрах Канады и США запланирована на 15 октября.

О прежних масштабах кинопроката речь пока не идет. Дело в том, что на данный момент кинотеатры возобновили деятельность лишь в ограниченном количестве штатов и городов. Как отметил Беляков, власти многих крупных городов региона, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, где созданные в РФ фильмы традиционно вызывали большой интерес, пока еще не приняли решение об открытии кинотеатров из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Фильм "Гудбай, Америка" в скором времени смогут посмотреть жители Атланты, Денвера, Сан-Диего, Торонто и ряда других городов Канады и Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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