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Клип Билли Айлиш для «бондианы» за сутки набрал больше 4 млн просмотров


2.10.2020 21:06
Клип Билли Айлиш для «бондианы» за сутки набрал больше 4 млн просмотровФото: vk.com

Клип 18-летней исполнительницы Билли Айлиш, созданный на заглавную композицию к фильму о Джеймсе Бонде, пользователи за сутки просмотрели более четырех миллионов раз.

Ролик, выложенный на официальном YouTube-канале певицы накануне, 1 октября, называется "Не время умирать".

Клип, созданный на песню No Time To Die, смог набрать свыше четырех миллионов просмотров уже в течение первых восемнадцати часов.

Песню для ленты "Не время умирать" Айлиш выпустила еще в минувшем феврале. По словам 18-летней артистки, для нее было большой честью записывать композицию для этой легендарной киносерии. Певица также заявила, что считает эту франшизу "самой крутой" в истории мирового кинематографа.

Айлиш стала самой юной из музыкантов, которые когда-либо участвовали в создании кинокартин об агенте 007. В прошлом заглавные темы в лентах о приключениях Джеймса Бонда уже исполняли такие звезды как Пол Маккартни и Мадонна.

Предполагается, что в России картина "Не время умирать", ставшая уже двадцать пятой частью знаменитой франшизы, выйдет в прокат 19 октября. Главная роль в фильме досталась Дэниелу Крэйгу. В ленте режиссера Кэри Фукунаги также снимались Рами Малек и Леа Сейду.

Ранее сообщалось об отмене долгожданных российских гастролей Стинга. Планировалось, что в период с 25 по 30 сентября артист выступит в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Но тур не состоится по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с продолжающейся пандемией коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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